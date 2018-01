Villingen-Schwenningen Spielen im Museum

Philosophen behaupten, nur der spielende Mensch sei wirklich Mensch. Im Spielen entdecke der Mensch seine Persönlichkeit und erfahre echte Handlungsfreiheit. Spielen ist im einfachsten Fall Ablenkung, Zeitvertreib, fordert aber meistens die volle Konzentration. Geist und Psyche werden geschult, denn der Spieler muss Strategien entwickeln, mit Verlust und Gewinn zurechtkommen, lernt also "spielend" fürs Leben. Außerdem stiftet Spielen Gemeinschaft.

An diesem Nachmittag stehen Spiele auf dem Programm, die sich mit der Stadtidentität von Villingen-Schwenningen beschäftigen, so zum Beispiel das Doppel-Stadt-Spiel, das von Rolf Klaiber entwickelt wurde. Angeboten werden aber auch VS-Monopoly und Backgammon oder Trick-Track, das schon in der Antike begeisterte.

Ein historisches Trick-Track-Spielbrett in der Dauerausstellung des Heimat- und Uhrenmuseums ist dafür der Aufhänger. Die Idee zu dieser Veranstaltung entwickelten Rolf Klaiber und Anita Auer. Beide werden auch als Mitspieler und Spieleanleiter dabei sein. Der Eintritt zur Veranstaltung und der Besuch des Heimat- und Uhrenmuseums mit der Hellmut-Kienzle-Uhrensammlung und dem "Max und Moritz"-Kinderpfad sind frei.