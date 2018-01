Villingen-Schwenningen Spiel der Erinnerungen

Katharina Thalbach realisierte in der vergangenen Spielzeit bereits den "Raub der Sabinerinnen". Nun bringt sie "Die Glasmenagerie" am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr, auf die Bühne des Theaters am Ring und besetzt die Hauptrollen wiederum mit Tochter Anna und Enkelin Nellie, die tief in ihre Rollen hineinfinden.