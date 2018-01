Villingen-Schwenningen. Aufgrund des Fastnachtsumzugs der Talbachhexen sind am Sonntag Straßen in Marbach vorübergehend gesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung dauert die Sperrung von 12.30 bis etwa 18 Uhr. Die Aufstellung der Umzugsgesellschaft erfolgt ab 12.30 Uhr im Hirtenbühlsteig und der Epfenstraße. Die Umzugsstrecke verläuft ab 13.33 Uhr über den Hirtenbühlsteig, die Immenbergstraße, Ostbahnhofstraße, Schaffhauser Straße, Kirchdorfer Straße, Keltenweg und Am Talacker zur Turn- und Festhalle.