Villingen-Schwenningen Spendensumme steigt und steigt und steigt

Hinzu kamen nochmals über 100 Prozent, so dass die Spendensumme, die Kersten an das geplante Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe überreichen darf, nun schon bei 1500 Euro liegt. Dort ist die Freude ebenfalls riesengroß: "Maria Noce ist genauso aus dem Häuschen wie wir", sprudelt es aus Hartmut Kersten­ im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten nur so hervor.

Mit dem Flashmob auf dem Villinger Weihnachtsmarkt und der Spendenadresse Kinderhospiz hatten die Organisatoren offenbar genau die richtige Kombination gefunden. Nachdem der Weihnachtsmarkt eine eher stille Veranstaltung werden sollte, weil auf die Beschallung der Veranstaltung aus Lautsprechern in Folge von horrend gestiegenen Gema-Gebühren verzichtet worden war, machten die Stadtgeflüster-Leute das zu ihrem Thema. Sie organisierten mit ambitionierten und äußert talentierten Sängern an ihrer Seite kurzerhand einen Flashmob und brachten den Villinger Weihnachtsmarkt zum Klingen.

Aus allen Ecken kamen plötzlich Sänger und schlenderten über den Weihnachtsmarkt, Besucher schlossen sich dem Spontankonzert kurzerhand an und mancher von ihnen war so ergriffen, dass er Tränen in den Augen hatte und der Flashmob auf dem Weihnachtsmarkt zu seinem emotionalsten Vorweihnachtsmoment wurde.