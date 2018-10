Villingen-Schwenningen. Die dm-Aktion Helferherzen unterstützt Kinder und Jugendliche in VS. Das Kinder- und Familienzentrum VS (KiFaz) erhält 600 Euro, Pro Kids 400 Euro. Joachim Spitz (Pro Kids) und Matthias Ries (KiFaz) freuen sich über die Unterstützung durch die Villinger dm-Filiale. Filialleiterin Christine Balle überreichte die Schecks an die beiden Einrichtungen. In den letzten Tagen waren die Kunden von dm aufgefordert, Helferherzen zu verteilen. Dabei erhielt das Kinder- und Familienzentrum der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn etwas mehr Stimmen. Leiter Matthias Ries erläuterte, dass das KiFaz gerne ein mobiles "soccerfield" anschaffen möchte. In eine ähnliche Richtung tendiert Joachim Spitz. Er möchte mit den 400 Euro und weiteren Spenden am Schwenninger Vorderen See einen "streetwork out-Park" realisieren, heißt es in einer Mitteilung.