VS-Villingen. Das Spellbound Contemporary Ballet aus Rom gehört zu den besten Tanzcompagnien Italiens. "Carmina" ist eine ihrer erfolgreichsten Produktionen und wurde weltweit bereits über 100 Mal aufgeführt, darunter auch in Thailand und Südamerika. Nun ist sie im Theater am Ring in Villingen zu sehen: am Donnerstag, 20. Dezember, 20 Uhr. Um 19.30 Uhr findet eine Einführung mit Compagnie-Managerin Valentina Marini im Kleinen Saal statt. Karten gibt es im Vorverkauf für 36, 32 und 28 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket.