VS-Villingen. Über 40 Täuflinge werden symbolisch dem Hexenmeister in einer feierlichen Zeremonie ihre Treue schwören, informiert die Hexenzunft Villingen. Umrahmt von einer kurzweiligen und mit zahlreichen Spezialeffekten angereicherten Show, müssen sich die angehenden Vollmitglieder einer Prüfung unterziehen, bevor ihnen feierlich die Hexenscheme überreicht wird. Für das leibliche Wohl vor und während der Taufe ist durch den Verein gesorgt.

Nach der Taufe findet die Stübleeröffnung in der Turmgasse 14 im Rietviertel statt. Dort wird es nicht wie in den Vorjahren einen Kartenverkauf für den Hexenball am 2./3. Februar geben. Der zen­trale Kartenverkauf findet am Samstag, 20. Januar, von 10 bis 13 Uhr im Hexenstüble statt.