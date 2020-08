Villingen-Schwenningen SPD-Stadtrat plädiert gegen Sperrzeit-Verlängerung

Illegale Diskos: Regierungspräsidium wird aktiv

"Als Gemeinderatsmitglied werde ich hier ganz klar gegen den Vorschlag unseres Oberbürgermeisters stimmen. Es dürfen nicht alle Gastronomen nun bestraft werden. Sondern es muss bei diesen wenigen, kontrolliert und gehandelt werden!" Es sei wichtig, bei dem zuletzt im Gemeinderat diskutierten Fall in der Färberstraße die vollen Möglichkeiten unseres Rechtsstaates auszuschöpfen, jedoch eine allgemeine Bestrafung der Gastronomieszene in VS dürfe es nicht geben. "Ich hoffe dies sehen viele Gemeinderatsmitglieder ebenso. Schließlich haben wir viele tolle Gastronomiebetriebe, die mit Kulturangebot, Speiseangebote und besonderen Flair zum Wohlfühlfaktor unserer Stadt beitragen", schreibt der Sozialdemokrat in seiner Stellungnahme und abschließend: "Daher sage ich: ›so nicht, nicht auf den Schultern der Gastronomie von VS!‹"