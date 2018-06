Villingen-Schwenningen SPD setzt sich für Tafel VS ein

Susanne Rosmislowsky lobte die Tafeln und organisierte in der späteren Sitzungsrunde eine kleine Sammelaktion, mit der man Lebensmittel mit langer Haltbarkeit kaufen möchte. Nicola Schurr gab den Auftrag an die SPD-Fraktion weiter, im Gemeinderat oder an den nötigen Stellen abzuklären, wie man der Tafel unter die Arme greifen ­könnte.

In Triberg stellt die Stadt Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung, dies sei natürlich vorbildlich, stellte Frank Banse klar.

Nun gelte es, zusammen aktiv zu werden, denn eine Tafel wie sie die Stadt VS hat, mit der könne man schon mal Werbung machen, hielt Nicola Schurr fest. Die SPD VS freue sich über so viel Engagement und sei stolz, das es Bürger in VS immer wieder schaffen, anderen Menschen mit ihrer Tatkraft zu helfen. Helgina Zimmermann freut sich über jede ehrenamtliche Hilfe. Melden kann man sich einfach bei der Tafel oder im Internet beim Verein "Mach mit".