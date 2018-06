Villingen-Schwenningen SPD kämpft schon länger für Wieselsbergstraße

VS-Villingen (cos). Nach unserer Berichterstattung über den Antrag der FDP, die Sanierung der Wieselsbergstraße nochmals auf die Tagesordnung zu heben, meldete sich Bernd Lohmiller von der SPD zu Wort: "Die Vertreter der SPD Fraktion haben bereits in der damaligen TA-Sitzung sich für die Sanierung der Wieselsbergstraße eingesetzt", so Lohmiller. Er selbst habe bei der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses beantragt, den Tagesordnungspunkt im Gemeinderat auf die Tagesordnung zu nehmen, was von der Verwaltung auch zugesichert worden sei. "Es ist schön, wenn sich nun andere Fraktionen unserem Vorschlag anschließen", so Lohmiller mit Blick auf den neuerlichen Vorstoß der FDP.