Schwarzwald-Baar-Kreis. Am 23. Juni ist Tag der Architektur. Die Architektenkammer lädt wieder alle interes Bürger ein, auf kostenlosen Besichtigungstouren gelungene Bauten im Land kennenzulernen. In der örtlichen Kammergruppe Schwarzwald-Baar-Kreis findet ein Spaziergang durch den Stadtteil Schwenningen statt. Treffpunkt dazu ist um 14 am Krematorium in Schwenningen, Am Waldfriedhof 15, VS-Schwenningen, ein.