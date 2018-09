Villingen-Schwenningen Spaziergänge stärken Muskelkraft

Am Dienstag, 18. September können sich Interessierte um 18.30 Uhr bei einem Vortrag im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in VS-Villingen informieren. Stürze brechen nicht nur Knochen, sondern auch das Selbstbewusstsein. So entsteht ein Teufelskreis: aus Angst zu stürzen, bewegt man sich weniger und wird immer unsicherer in vielen Alltagstätigkeiten. Referentin und Sportwissenschaftlerin Petra Mommert-Jauch erläutert Ursachen und Risikofaktoren von Stürzen und zeigt Möglichkeiten auf, wie man dem vorbeugen kann. Der Vortrag wird im Rahmen des kreisweiten Projektes zur Sturzprävention mit dem Titel "Vitales Alter - Pro Balance - gegen den Sturz" durch das Gesundheitsamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis und die Schwenninger Krankenkasse angeboten.

Nähere Informationen gibt es beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Gesundheitsamt, Telefon: 07721/91 37 193.