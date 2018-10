Villingen-Schwenningen Spatenstich am Kirchberg

Endlich ist es soweit: Die Firma Futurabilis realisiert zusammen mit Tepass Architektur dieses Bauvorhaben. "Der qualitativ hohe Baustandard mit Handwerkern aus der Region machen das Objekt zu einer zukunftssicheren Investition, sowohl für Kaptalanleger als auch für Eigennutzer", sagte Anke Mosbacher, Geschäftsführerin der Firma und gebürtige Obereschacherin. "Qualität aus der Region steht für uns an erster Stelle", ergänzte Melanie Tepass vom Architekturbüro.

Ende 2019 ist die Fertigstellung des Mehrfamilienhauses an exponierter Lage mit herrlichem Blick auf Obereschach geplant. Sechs Wohneinheiten zwischen 90 und 113 Quadratmetern eignen sich ideal für Familien oder auch um im Alter entspannt leben zu können. Uwe Werner von der Immobilienfirma Hornstein & Werner zeigte sich optimistisch. "Objekte in kleineren Wohneinheiten sind sehr gefragt und drei Wohneinheiten befinden sich bereits in der Verkaufsschlussphase", zeigte Werner auf

Auch Ortsvorsteher Klaus Martin unterstrich beim Spatenstich: "Wir freuen uns alle über diesen Startschuss. Obereschach braucht Mehrfamilienhäuser wie dieses, die auch barrierefreies, altersgerechtes Wohnen ermöglichen."