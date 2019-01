Villingen-Schwenningen Spaß an Wintersport spielt Hauptrolle

Wer sich übrigens nicht ohne weitere Vorkenntnisse in den Stangenwald stürzen möchte, kann an einem offenen Training des Ski-Clubs Villingen teilnehmen: Am Mittwoch, 6. Februar, besteht die Möglichkeit, am regulären Übungsbetrieb des Ski-Clubs Villingen von 18.30 und 20.30 Uhr am Schlossberglift in Oberkirnach teilzunehmen. Der Ski-Club stecke einen Lauf, jeder könne sich mal im Riesenslalom versuchen, erklärt Wenning. Und den ein oder anderen Tipp vom Trainer gebe es obendrauf.

Zur Sache geht es dann am Sonntag, 10. Februar, in Waldau: Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der zweite Durchgang folgt ab 12.30 Uhr. Für die professionelle Zeitmessung samt Lichtschranke ist Jörg Kleinbölting vom SC Villingen zuständig. Diese ermögliche, schon kurz nach dem Ende des Rennens die Gewinner zu küren: Gegen 15 Uhr sei mit der Siegerehrung zu rechnen, schätzt Kleinbölting. Alle Teilnehmer erhalten Urkunden. Für die jeweils besten drei Skifahrer und Snowboarder in den Nachwuchsklassen gibt es Pokale, auf Erwachsene warten Sachpreise. Beim Ski-Club Villingen gelten die Ergebnisse des Wettbewerb zugleich intern als Vereinsmeisterschaft. Als zusätzlicher Anreiz lockt ein Sonderpreis für die schnellste Familie: Es gilt, mit mindestens drei ­Mitgliedern anzutreten. Bei größeren Teams fließen die drei schnellsten Läufe in die Wertung ein.

Wenn im Februar alles passt und die Stadtmeisterschaft bei den Wintersportfans ankommt, können sich die Clubs eine neue Auflage im nächsten Jahr durchaus vorstellen. "Wir sind nicht abgeneigt, öfter gemeinsame Sache zu machen", verrät Nikolauschke – auch, um in der Gesamtstadt fürs Skifahren und Snowboarden zu werben.

Die offene Stadtmeisterschaft Alpin richten der Ski-Club (SC) Villingen und der Schwimm- und Ski-Club (SSC) Schwenningen am Sonntag, 10. Februar, ab 10 Uhr am Schneeberglift Waldau aus. Die Ausgabe der Startnummern ist ab 9 Uhr. Die Streckenbesichtigung ist von 9.15 bis 9.45 Uhr möglich. Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der zweite Durchgang folgt ab 12.30 Uhr. Schüler und Jufendliche sind in sechs Klassen von U8 für den Jahrgang 2011 und jünger bis U21 für die Jahrgänge 1998 bis 2002 eingeteilt. Frauen und Männer gehen in fünf Kategorien zwischen dem Jahrgang 1989 bis 1997 und dem Jahrgang 1958 und älter an den Start.

Anmeldungen sind unter E-Mail Stadtmeisterschaft@scvillingen.de mit Angabe von Namen, Vornamen, Jahrgang, Geschlecht, eventuell Vereinsmitgliedschaft, E-Mail-Adresse, Handynumnmer und der Name der Familie bei Teilnahme an der Familienwertung möglich. Anmeldeschuss ist Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr. Nachmeldungen nehmen die Vereine am Renntag am Hang in Waldau noch von 8 bis 9 Uhr entgegen. Die Meldegebühr von acht Euro ist vorab bis 7. Februar auf das Konto des Ski-Clubs bei der Volksbank Villingen zu überweisen, bei der Nachmeldung sind zehn Euro direkt bar vor Ort fällig. Das Tragen eines Helms ist Pflicht.

Teilnehmen können alle Mitglieder des SC Villingen und des SSC Schwenningen sowie alle Skifahrer und Snowboarder, die in der Doppelstadt und ihren Teilorten wohnen, arbeiten oder Mitglied in einem Verein sind.