Villingen-Schwenningen Sparkasse setzt ihren Aufwärtstrend fort

Erträge spülte auch ein "anhaltend gutes" Kreditgeschäft in die Sparkasse. An den 2,2 Milliarden Euro Kreditbestand (plus 5,6 Prozent), haben die gewerblichen Kunden mit einem Nettozuwachs von 38 Millionen Euro erheblichen Anteil. Und obwohl längst nicht mehr der Verkauf von Immobilien, sondern deren Beschaffung die schwerste Aufgabe im Immobiliengeschäft ist, wie Gruben erläuterte, brachte man 160 Eingeheime an die Kunden. Die Nachfrage sei vor allem nach gebrauchten Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern enorm, "sie übersteigt das vorhandene Angebot um ein Vielfaches". Sind die eigenen vier Wände zwar für viele die solideste Anlageform, sind dennoch auch Wertpapiere noch gefragt. Der Absatz in diesem Bereich wurde um satte 33 Prozent und 49 Millionen Euro gesteigert. Und auch Gruben empfiehlt: "Legen Sie das Kapital in verschiedenen Anlageklassen an." So sinke das Gesamtrisiko und sei das Ergebnis im Normalfall gut. Aber auch der gute alte Bausparvertrag ist noch nicht Schnee von gestern, "damit sichern sich die Kunden heute schon auf längere Sicht den aktuell niedrigen Zins", weiß der Fachmann (Anstieg der Bausparsumme: plus vier Prozent auf 84 Millionen Euro). Die Basis der Beziehung zum Kunden aber ist und bleibt "naturgemäß" das Girokonto. Davon hat die Sparkasse Schwarzwald-Baar mittlerweile über 107 000.

Auch wenn auf dieses viele über eine der sieben SB-Filialen zugreifen, gibt es "momentan keine Pläne für Eingriffe oder Schließungen" der 42 herkömmlichen Geschäftsstellen, so Gruben. Auch wenn er "ehrlicherweise" hinzufügt, dass das kein Bekenntnis für die nächsten zehn Jahre sei.

Die Mitarbeiterzahl sank dennoch um 30 Köpfe auf 621 Sparkassen-Mitarbeiter – das seien Folgen der natürlichen Fluktuation, allein 21 Fälle seien Renteneintritte. Und weil die Sparkasse nach wie vor Bedarf habe, greife sie aktuell auch auf externe Kräfte zurück, um diesen zu decken.

Jahresüberschuss: 4,1 Mio. Euro

Cost Income Ratio: 66,1

Bilanzsumme: 3,5 Mrd. Euro

Kundengelder: 3,3 Mrd. Euro

Kundenkredite: 2,2 Mrd. Euro

Zinsüberschuss: 73,4 Mio. Euro

Verwaltungsaufwand:

57,6 Mio. Euro

Mitarbeiter: 621