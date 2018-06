Villingen-Schwenningen Spannender Blick in Biotechnologie

Aufgeteilt in zwei Gruppen beschäftigten sie sich mit Hilfe der Studenten mit zwei höchst anspruchsvollen Themen. Sie lernten die Säulenflüssigkeits-Chromatographie zur Trennung von Stoff­gemischen kennen, die in der Erforschung und für die Produktion von Medikamenten benötigt wird sowie zwei Methoden zur Bestimmung von Ammoniak und Ammonium­ionen in wässrigen Lösungen. Dabei geht es darum, deren Konzentrationen festzustellen, Grenzwerte zu bestimmen und entsprechende Reinigungen zu veranlassen.