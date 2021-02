Villingen-Schwenningen Spannende Einblicke sind garantiert

Von der "Front" weiß derweil Susanne Dinkelbach-Walter zu berichten. Die Intensiv-Krankenschwester arbeitet auf der Corona-Station in Donaueschingen. Sie wird insbesondere von den Unterschieden zu einem "normalen" Intensivalltag erzählen und Einblicke in die Herausforderungen geben. "Wichtig ist bei uns vor allem der Zusammenhalt im Team", macht Dinkelbach-Walter deutlich. Abseits der großen Anstrengungen und Probleme in Zusammenhang mit der Versorgung der infizierten Menschen, kann die Intensiv-Krankenschwester aber ebenso von einer großen Wertschätzung berichten. Vor Weihnachten hätten die Helfer auf der Station von einer betroffenen Familie ein großes Paket mit liebevoll ausgesuchten Präsenten bekommen – sehr zur Freude des medizinischen Personals.

Veranstalter Michael Hoyer, der das Event innerhalb von einem Monat auf die Beine gestellt hat, ist auf die Resonanz gespannt. "Wir hoffen, dass wir die Bevölkerung weiter dafür sensibilisieren können, wie der Zustand angesichts der Corona-Pandemie im Landkreis ist", macht der Medienprofessor deutlich.