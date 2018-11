Villingen-Schwenningen Spannende Einblicke im Ausland

Schwazwald-Baar-Kreis. Eingeladen sind Schüler sowie junge Menschen, die sich über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts informieren möchten. Über Vorträge und persönliche Gespräche erfahren die Interessierten und Eltern, was genau hinter den einzelnen Programmen wie Work and Travel oder Schüleraustausch steckt und welche Voraussetzungen erforderlich sind. Spannende Einblicke in ihre Auslandserfahrung geben ehemalige Teilnehmer, die während der Veranstaltung von 10. 30 bis 17 Uhr für Gespräche zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet statt am 17. November im Brigantinus, Reichenaustraße 15, in Konstanz.

Weitere Informationen: E-Mail: info@aifs.de, Telefon 0228/957300.