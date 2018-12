Villingen-Schwenningen Sozialstation ehrt ihre Jubilare

Dieses Jahr waren es fünf Jubilare mit insgesamt 65 Jahren an Betriebszugehörigkeit, die geehrt wurden. Für zehnjährige Zugehörigkeit wurden Regina Romer, Elfriede Hofele, Yvonne Einsenbraun und Katharina Imre geehrt. Für ganze 25 Jahre wurde Bernhard Kübler-Wustrau geehrt. Er erhielt für seine lange Zugehörigkeit das Kronenkreuz der Diakonie.

25 Jahre im Dienst der Sozialstation, das heißt 25 Jahre lang mit dem Auto unterwegs sein, früh morgens im Winter auf noch verschneiten Straßen, im Sommer in ein glühend heißes Auto steigen, alles um für die Kunden zur Unterstützung bereit zu stehen. Die Mitarbeiter, die an der letzten großen Dienstbesprechung in diesem Jahr teilnehmen konnten, freuten sich gemeinsam mit den Stationsleitungen und dem Vorstand über ein gemeinsam bewältigtes, arbeitsreiches Jahr 2018 im Dienst der Kunden, für die sie auch im nächsten Jahr wieder unterwegs sein werden.