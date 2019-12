Villingen-Schwenningen Sozialkaufhaus Jumbo gibt auf

Wie geht es für Juppi nun weiter?

Wie es für Muamet Ejupi – von allen nur "Juppi" genannt – jetzt weitergeht, steht noch in den Sternen. Der Berufskraftfahrer begann 2008 als 1,50-Euro-Jobber und wurde als zuverlässige Arbeitskraft bald fest übernommen. Er erledigte alles, was anfiel, ob Lieferfahrten oder Möbelaufbauten. "Wo sollen wir denn jetzt hingehen?" fragen sich Erika und Desirée Zöller. Mutter und Tochter kamen manchmal täglich und kauften vor allem Kleidung, CDs und Schmuck. Dank "Jumbo" konnte Desirée sogar ihre normalerweise kostspielige Sammelleidenschaft für Plüschtiere und Barbiepuppen pflegen. Auch der älteren Dame ist die Trauer anzusehen. Regelmäßig erstand sie für ein paar Cent hübsche Kleinigkeiten, die sie bei ihren Besuchen von alten Menschen in den Heimen immer als Geschenk mitbrachte.

Sehr oft kam auch Roland Prudhomme aus Bad Dürrheim ins Sozialkaufhaus. "Bestimmt 3000 Bücher über Geschichte, Natur- und Geisteswissenschaften" habe er über Jahre hinweg hier gekauft, sagt der Immobilienkaufmann, der mit Stolz erzählt, er sei ein Ur-Ur-Großneffe des ersten Literatur-Nobelpreisträgers.

Wie es jetzt konkret in dem Gebäude weitergeht, das früher dem Kaufhaus "Raff" als Möbellager diente, bleibt noch offen. "Wir haben schon konkrete Ideen", verrät Anita Neidhardt-März nur.