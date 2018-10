Villingen-Schwenningen Sozialer Gedanke hat Gewicht

Villingen-Schwenningen. ­ ­"Neckarfair" in Schwenningen und "Sperberfair" in Villingen sind die beiden Wohnungsbauprojekte, die an Bürgern mit schmalerem Geldbeutel günstig vermietet werden können und der wbg gerade den Deutschen Bauherrenpreis eingebracht haben.

Sie sind Ausfluss des "Fünf-Euro-Hauses", eine Idee, mit der Rainer Müldner 2012 beim kommunalen Wohnungsbauunternehmen antrat. Damals sprach noch niemand von einem angespannten Wohnungsmarkt, erinnert sich der 52-Jährige. Doch dass Top-Immobilien auf die Dauer nicht für jeden finanzierbar sein würden, sondern ein "massenmarktkompatibles Produkt" hermüsse, das ahnte er längst.

Gut Ding will zwar Weile haben – erst Anfang 2017 konnten die 50 Wohnungen am Neckar schließlich bezogen werden – , aber "es tut sich was in Villingen-Schwenningen", sagt Müldner. An vielen Stellen der Stadt entstehe neuer und bezahlbarer Wohnraum, nicht nur von der wbg. Die schafft gerade im Wohngebiet Steppach (Sperberfair) nach Schwenninger Vorbild 66 Wohnungen.