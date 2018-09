Villingen-Schwenningen Sozia stirbt bei Unfall mit Motorrad

Das Spätsommerwetter lockte am Sonntag zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen. Für die Sozia des Fahrers dieser Maschine endete die Fahrt am Sonntagabend jedoch tödlich. Der Unfall passierte am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der B 523 zwischen Tuningen und Schwenningen.

Der Motorradfahrer war laut Polizei in Richtung Schwenningen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache offenbar die Warnbarken einer kurz nach der Autobahnauffahrt bei Tuningen eingerichteten Baustelle übersehen habe. Er sei mit diesen kollidiert und in die Leitplanke geprallt.

Der Fahrer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wurde schwer verletzt ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht, seine Mitfahrerin jedoch starb noch an der Unfallstelle. Diese wurde zur Unfallaufnahme über Stunden voll gesperrt, um die Opfer zu retten und zu bergen, die Unfallspuren zu sichern und das Trümmerfeld zu beseitigen. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.