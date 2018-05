Villingen-Schwenningen Sorge und Freude nahe beieinander

Verkürzen möchte er die Sommerpause, bereits im August soll die Probenarbeit wieder aufgenommen werden. Mit Proben und Auftritten zu vielen Anlässen im Ort und auch außerhalb waren im vergangenen Jahr 65 Termine zu bewältigen. Schriftführerin Alina Doser und Jugendleiterin Christina Moser brachten die vielfältigen Unternehmungen nochmals in Erinnerung. Derzeit hat der Verein 57 Aktive, 26 davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 15 befinden sich derzeit mit verschiedenen Instrumenten in Ausbildung. Von den beiden Kassierern Bettina und Ewald Bucher war zu hören, dass das Vereinsjahr mit einem Plus abgeschlossen werden konnte.