Villingen-Schwenningen Sorge um Schildkröten im See

VS-Schwenningen. Die warmen Temperaturen und die Sonnenstrahlen locken in diesen Tagen zwei Wasserschildkröten an die Oberfläche des Vorderen Sees. Darauf wurde am vergangenen Wochenende auch ein Mitglied der Facebook-Gruppe "Stadtgeflüster VS" aufmerksam und schrieb auf der Internet-Plattform: "Wer setzt denn so süße Schildkröten im Schwenninger See aus? Ob die zwei überleben, die Armen..."

Die Reaktionen im Netz waren gemischt. Die einen glauben ja, die anderen nein. Doch tatsächlich ist nicht einmal klar, wie lange die beiden gesehenen Tiere überhaupt schon im Vorderen See leben. Vor Ort berichten zwei Mitarbeiter der Schwenninger Krankenkasse, die nahezu täglich ihre Mittagspause am See verbringen: "Die sind doch bestimmt schon seit zwei oder drei Jahren da drin." Sollte es sich also um dieselben Tiere handeln, würde das bedeuten, dass die exotischen Lebewesen durchaus an die hiesigen Temperaturen gewöhnt sind.

Und das ist gar nicht so abwegig: Bei den Tieren handelt es sich offenbar um Gelbwangenschildkröten, die zu den beliebtesten Haustieren ihrer Art zählen. Laut Experten können sich die Tiere tatsächlich an Temperaturveränderungen gewöhnen. Zwar wird dem Halter im Sommer eine Wassertemperatur von 27 Grad Celsius empfohlen, handelt es sich aber um Tiere, die mindestens zehn Zentimeter groß sind, so könnten die in einem Gartenteich bei etwas mehr als 20 Grad ebenfalls gehalten werden. Gewöhnen sich die Schildkröten "Schritt für Schritt" an niedrigere Temperaturen, überwintern sie bei Wassertemperaturen von sechs Grad Celsius.