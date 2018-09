Villingen-Schwenningen Sonnenbädle begrüßt so viele Badegäste wie schon lange nicht mehr

Uwe Schondelmaier verweist zudem auf die in diesem Jahr erstmals eingerichtete Möglichkeit, Fußball auf zwei Kleintore zu spielen. Die kontinuierliche Erneuerung der Grillstelle sorgte ebenso für Zustimmung der Gäste wie die gut sortierten und stets frischen Waren am Kiosk. Seit Jahren integriert der Verein erfolgreich regionale Produkte des benachbarten Schillerhofes in sein Angebot.

Steigender Beliebtheit erfreut sich auch die Möglichkeit, das Gelände des Sonnenbädle für Privatfeiern zu nutzen. "Diese Möglichkeit besteht auch nach Ende der Badesaison", bemerkt der Vorsitzende.

Lob hat Uwe Schondelmaier auch für alle Helfer übrig. Er schätzt das Engagement der ehrenamtlich tätigen Mitglieder auf ein paar tausend Stunden pro Jahr. 

Weitere Informationen: Kontakt zu den Verantwortlichen des Sonnenbädles unter Telefon 07720/7 05 14 42 oder per E-Mail an: info@sonnenbädle.de