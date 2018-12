Villingen-Schwenningen Sonja Lehwald verabschiedet

VS-Schwenningen. Nach 40 Berufsjahren und einem Viertel Jahrhundert im Studienkreis Schwenningen ist es für Sonja Lehwald Zeit, Abschied aus dem Berufsleben zu nehmen.

Im kleinen Kreis hat sie am Mittwoch mit Kollegen gefeiert. Trotz der Freude auf einen neuen Lebensabschnitt schwang Wehmut in ihren Worten. Der tägliche Kampf mit den Stundenplänen, die vielen Gespräche mit Eltern und Schülern werden ihr fehlen, meinte sie. Besonders am Herzen sei ihr die Grundschule gelegen, weshalb sie die Grundschulförderung für Dritt- und Viertklässler ins Leben gerufen habe. Ein weiterer Schwerpunkt in der Nachhilfe seien im Schwenninger Studienkreis die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Latein und Betriebswirtschaftslehre gewesen. Mittlerweile gehören auch viele junge Leute mit Migrationshintergrund und Flüchtlingskinder aus Syrien zu ihren Schützlingen. Sonja Lehwald bedankte sich bei den Studienkreisleitern aus Villingen und Donaueschingen, zu denen sie stets ein kollegiales Verhältnis gepflegt habe. Seit 28 Jahren besteht der Studienkreis Schwenningen, seit 30 Jahren der in Villingen. Vor 25 Jahren, als sie angefangen hatte, wurden gerade einmal 16 Schüler betreut, jetzt seien es zehnmal so viele. Die drei Einrichtungen bilden einen großen Studienkreis mit mehr als 500 Schülern, sagte Lehwald stolz. Ihrer Nachfolgerin, der 33 Jahre alten Evelina Leinarte, wünschte sie starke Nerven, denn die Leitungsfunktion sei kein Job, sondern erfordere viel Zeit und Engagement.

Leinarte hat in ihrer Heimat Litauen Psychologie studiert und lebt seit vier Jahren in Deutschland. Sie habe beim Vorstellungsgespräch gleich gemerkt, dass dies die Stelle für sie sei, strahlte Evelina Leinarte, die fortan mit zwölf Lehrkräften zusammenarbeiten wird.