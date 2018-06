Villingen-Schwenningen Sommerwochen voller Aktionen locken

"Die Aktionen kommen an", lautet denn ihr Resumee. Und der Bedarf steige, gerade in Sachen verlässliche Ferienbetreuung. Dies habe auch eine Umfrage unter den Eltern gezeigt, die sich besonders ein Angebot bis 14 Uhr wünschen. So nimmt sich das Kinder- und Familienzentrum bei der vierwöchigen Ferieninsel bereits der Jüngsten ab drei Jahren an, der Kinder- und Jugendzirkus öffnet gleich in den ersten Ferientagen seine Türen für Artisten und Akrobaten ab sechs Jahren, und im Villinger Jugendhaus K3 sind in der letzten Woche Sechs- bis Zwölfjährige willkommen – jeweils samt Frühstück und Mittagessen.