Villingen-Schwenningen. Der Parkplatz in der Villinger Josefgasse 7, hinter dem ehemaligen Bürgeramt, wird zur Bühne für das Sommertheater des Theaters am Turm. Für den Aufbau und die ersten Proben werden ab Freitag, 11. Mai, die Parkplätze im hinteren Bereich (an der Mauer zur Kronengasse) benötigt. Die restlichen Stellflächen stehen der Öffentlichkeit weiterhin Montag bis Freitag ab 17 Uhr zur Verfügung, samstags und sonntags ganztägig. Vom 1. Juni bis einschließlich 20. Juli muss der Parkplatz für die Veranstaltung komplett gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.