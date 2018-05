Villingen-Schwenningen Sommertheater: Anwohner von Spielort genervt

Dass Parkplätze in der Stadt und insbesondere in der Innenstadt ein heikles Thema sind, ist kein Geheimnis. Das muss die Stadt nun auch im Vorfeld der Vorbereitungen für das Sommertheater in der Josefsgasse erfahren. Denn die auf dem Hof des ehemaligen Bürgeramtes verfügbaren Parkplätze, die auch von Anwohnern genutzt werden, fallen für sieben Wochen weg.

Einer jener Anwohner, der direkt in der Josefsgasse wohnt, ist von diesem Umstand weniger begeistert und wendet sich an unsere Zeitung. "Die Anwohner stehen mal wieder da und können schauen wo sie bleiben", ärgert sich der junge Mann über die Auswirkungen hinsichtlich des Aufführungsortes in der Innenstadt.

Dass der Ärger groß ist, liegt vor allem an der sowieso schon angespannten Parksituation für Anwohner der Innenstadt. "Man ist hier nach Feierabend regelmäßig verzweifelt auf der Suche nach einer Parkfläche", erklärt der Anwohner gegenüber unserer Zeitung. Auch nahegelegene Parkhäuser, beispielsweise im Modepark Röther würden nicht helfen – "die sind ausgebucht." Die Folge: "Wenn man nicht viel Geld für einen Stellplatz oder eine Garage hast, hat man hier verloren." Dass nun auch die Flächen am Bürgeramt wegfallen, würde die Situation deutlich verschlechtern. Zumal durch die Besucher des Theaters der Bedarf nochmals deutlich erhöht wird.