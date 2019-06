Villingen-Schwenningen "Sommersound VS" startet mit The BossHoss

The BossHoss werden am Samstag, 8. August 2020 (Einlass ab 18 Uhr), den Platz direkt an der Bundesstraße 27 rocken.

"Die glorreichen Sieben des Rocks" melden sich im nächsten Sommer machtvoll zurück und gehen mit ihrem achten Album "Black Is Beautiful" auf Tournee. Live präsentierten sie die neuen Songs bereits im Frühling diesen Jahres auf einer ausverkauften Arena-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Eigene Spielart des Country-Rocks

"Black Is Beautiful" erschien im Oktober vergangenen Jahres, präsentiert die gesamte Bandbreite der Urban Cowboys und ging verdient an die Spitze der deutschen Charts. "The BossHoss" haben ihre eigene Spielart des Country-Rocks perfektioniert. Die in Spannung und Schweiß getränkten Live-Shows hinterlassen bei den Fans glühende Spuren.

Boss Burns (Gesang, Waschbrett), Hoss Power (Gesang, Gitarre), Hank Williamson (Mandoline, Banjo, Mundharmonika), Russ T. Rocket (Gitarre), Guss Brooks (Kontrabass), Frank Doe (Schlagzeug) und Ernesto Escobar de Tijuana (Perkussion) – The BossHoss – stürmen seit 2004 von Erfolg zu Erfolg.

Acht mit Platin ausgezeichnete Longplayer, ausverkaufte Tourneen und euphorische Festivalauftritte säumten ihren Weg, ebenso wie zahlreiche Auszeichnungen, so beispielsweise die Goldene Kamera, der Echo und der World Music Award.

Besondere Anerkennung fanden The BossHoss als Gastgeber der populären "Sing meinen Song-Staffel" und als initiale Coaches von "The Voice of Germany".

Info: Hier gibt's Tickets

Karten für The BossHoss am Samstag, 8. August 2020, gibt es ab Freitag, 14. Juni, bei den Geschäftsstellen der Schwärzwälder Bote Medienvermarktung, unter Telefon 07423/78790, und im Internet unter www.schwabo.de/tickets . Der Eintritt kostet 55,50 Euro (Stehplatz), der Abo-Bonus-Preis beträgt 45,50 Euro. Die weiteren Künstler des "Sommersound VS" werden in Kürze bekannt gegeben.