Villingen-Schwenningen Sommerfest und Gottesdienst

Chorleiterin Birgit Koch-Lipp hat mit den Kindern ein buntes Programm einstudiert und natürlich hoffen die jungen Sänger auf zahlreiche Zuhörer. Am Abend spielt die Harmonie Schwenningen. Zum Frühschoppen spielen am Sonntag ab 11.30 Uhr die Schwenninger Stadtmusikanten und nachmittags um etwa 15 Uhr werden die "Voice Boys" des Sängerkreises Villingen ihr Können zeigen. An beiden Tagen ist für Kinder basteln im Kinderpavillon angesagt. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

Ebenfalls am Samstag, 23. Juni, um 18 Uhr feiert die katholische Kirchengemeinde St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt im Kirchenpavillon auf der Möglingshöhe eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Michael Schuhmacher. Das Jahr steht auf der Höhe. Kaum ist der längste Tag erreicht, geht es wieder in die andere Richtung. Die Nacht nimmt zu, der Tag nimmt ab. Zu dieser Zeit der Sonnwende begehen Christen das Fest der Geburt des Heiligen Johannes des Täufers. Genau sechs Monate vor das Geburtsfest Jesu hat man das Fest der Geburt Johannes des Täufers gelegt. "Der Wegbereiter Johannes der Täufer" steht inhaltlich in diesem Gottesdienst im Mittelpunkt. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Gesangsensemble "Cantamus" mit neuen geistlichen Liedern unter der Leitung von Christoph Meissner. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche St. Franziskus, Jakob-Kienzle-Straße 9, statt. Ein Hinweis zur kurzfristigen Verlagerung wird zwei Stunden vor Gottesdienstbeginn auf www.ack-vs.de eingestellt.