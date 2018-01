Villingen-Schwenningen Soll er’s noch einmal tun?

Zwischen damals und heute liegt für Schurr eine Erfolgsgeschichte: Der Ausbau der Betreuungsplätze für Kindergartenkinder, die Neuschaffung des Super-Amtes für Jugend, Bildung und Soziales, der Start für die Neckarhalle, die "höchstwahrscheinlich im Kostenrahmen liegt", selbst bei der Polizeihochschule sei er mutig und richtig gelegen, hier einmal laut zu werden. Ja, Kubon habe auch heiße Eisen angepackt – die Jugendkulturscheune beispielsweise, aber auch seine mutige Entscheidung in Sachen Jugendmusikschule, die mit der Musikakademie zur reinsten Erfolgsgeschichte wurde. "Meine Unterstützung hätte er", das steht für den Fraktionssprecher der SPD im Falle einer Kandidatur Kubons fest, "auch wenn wir nicht immer in allen Punkten übereinstimmen – aber Reibung erzeugt ja auch Wärme". Eigentlich, wird später im Gespräch deutlich, kann er sich kaum vorstellen, dass ein anderer Kandidat Kubon den Rang ablaufen könnte: "Wenn Kandidaten auftauchen, die meinen, sie könnten es besser machen, dann bin ich mal gespannt – da ist nicht mehr viel Spielraum." Auch Schurr ist sich nicht zweifelsfrei, aber doch fast sicher, dass Kubon nochmals antritt: So viele Indikatoren sprechen in seinen Augen dafür, nicht zuletzt auch die zahlreichen noch von ihm angestoßenen Projekte, "was er tut und wie er rackert". "Warum sollte er das tun, wenn er es nicht mehr machen will?"

Der Grünen-Fraktionssprecher Joachim von Mirbach hingegen gilt als Intimfreund Kubons und sagte noch am Donnerstag: "Ich weiß, dass er noch am Überlegen ist!" Er selbst würde eine erneute Kandidatur des amtierenden OBs begrüßen und dafür sprächen auch viele Erfolge: "zum Beispiel die Schuldenreduzierung der Stadt, die Landesgartenschau, aber auch das große Schulsanierungsprogramm das läuft oder die Ausweitung der Kindertagesstättenplätze." Und noch eines gilt es für ihn, hervorzuheben: "In seiner Amtszeit hat er keinen einzigen Luxus-Bau erstellt", sondern bedarfsorientiert gebaut. Misserfolge? Da muss von Mirbach überlegen – vieles, etwa das Scheitern des Hightech-Atriums in Schwenningen, werde Kubon zu unrecht angelastet, "da wurden wir vom Wirtschaftsministerium verarscht". Einzig ein bisschen mehr grüne Politik hätte es sein dürfen. Man sei auch hier vorwärts gekommen, "aber wir hätten uns mehr gewünscht".