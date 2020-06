Villingen-Schwenningen Solidarität mit George Floyd? Schmierereien dienen als Protestaktion

In großen schwarzen Lettern steht es entlang der Neckarstraße immer wieder geschrieben: "ACAB" – das Kürzel für den englischen Satz "All Cops Are Bastards". Der Bewegungsradius des Täters, der laut Polizei in der Nacht auf Sonntag unterwegs gewesen sein muss, ist dabei unschwer zu erkennen. Entweder muss er sich in der Neckarstraße in Richtung Bahnunterführung vorgearbeitet haben, oder in die umgekehrte Richtung zur Neckarhalle hin.­

Genau dort ergänzte der Unbekannte seine vier gesprühten Buchstaben noch um drei Ausrufezeichen sowie die Abkürzung "RIP" – ebenfalls englisch für "Rest in Peace". Handelt es sich womöglich um ein politisches Statement in Bezug auf den in den USA bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommenen George Floyd?