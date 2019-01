Villingen-Schwenningen Solidarität der 20 Gemeinden ist wichtig

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar hat von 2015 bis 2018 insgesamt Investitionen in Höhe von 117,5 Millionen Euro (ohne private Hausanschlüsse) beschlossen. 60,5 Millionen Euro waren im November bereits fertiggestellt. Maßnahmen für 42,8 Millionen Euro befinden sich kurz vor dem Baustart. Weitere Projekte mit einem Volumen von insgesamt 10,5 Millionen Euro sind in der Vorbereitungsphase für 2019.

In der Investitionsplanung für 2019 befinden sich momentan keine Backbone-Projekte. Dafür aber Ortsnetz-Projekte mit einem Volumen von insgesamt 16,7 Millionen Euro. Für den zweiten Bauabschnitt in Schönwald sind beispielsweise 1,9 Millionen Euro eingestellt. Für den zweiten Bauabschnitt in der Kernstadt von St. Georgen 1,2 Millionen. 1,4 Millionen Euro sollen in VS- Weigheim für den ersten Bauabschnitt inklusive Schule investiert werden. Weitere 1 060 000 Euro sind für das Ortsnetz VS-Mühlhausen und Weilersbach, 1. Bauabschnitt, vorgesehen.

Unter anderem Projekte in Furtwangen, Furtwangen-Neukirch und Bad Dürrheim stehen im Investitionsplan für 2019.