Villingen-Schwenningen Sogar Scheme Nummer eins zu sehen

VS-Villingen. "Wir honorieren damit auch, dass die Hexenzunft in 50 Jahren über das Normalmaß hinaus ehrenamtlich agierte und sich damit einen Platz unter den großen Zünften erkämpft hat", lobte Sparkassen-Vorstandsmitglied Florian Klausmann im Beisein von Hexenmutter Margit Zimmermann, den Ehrenzunftmeistern Günther Rohrbach, Peter Kirchner und Hans-Peter Wensorra sowie dem Ehrenratsvorsitzenden Roland Nopper.

Der amtierende Zunft­meister Meik Gildner und sein erweitertes Vorstandsteam leiteten das Lob weiter an ­Peter Kirchner. Der Brauchtumsspezialist hatte die Ausstellung zur "Familiensache" gemacht und gemeinsam mit Frau, Tochter und Enkeln zusammengestellt. Herausgekommen ist Bemerkenswertes. So findet sich in einer der Vitrinen unter anderem die Hexenscheme "Nummer 1", geschnitzt von Karl Bösinger und die einzige mit geschlossenem Mund.

Brisante Kopie