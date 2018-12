Villingen-Schwenningen "Sogar Fremde spendeten für uns"

Nach dem Zeitungsartikel kam eine beispiellose Hilfsaktion ins Rollen. "Menschen, Bekannte, aber auch Fremde spendeten großzügig Geld für uns", freut sich der Vater. Fabian Burkhardt, Inhaber der Clever fit Studios, bot eine lebenslange kostenlose Mitgliedschaft für Daniel in seinen Fitness-Studios an. Bei einem Besuch im Clever Fit nahmen er und seine Frau Jenny sich unendlich viel Zeit, um auszuloten, ob eine ihrer Powerplates das Richtige für Daniel sei.

Sergej Kamylin telefonierte mit der Uni in Köln und besuchte einen Professor in Freiburg, um sich Ratschläge, wie die Powerplate Daniel helfen könne, zu holen. Dann ging alles ganz schnell: Markus Leichenauer, Kolping-Nikolaus aus Hüfingen, hatte ebenso von der Krankheit des kleinen Daniels gehört und was bei der diesjährigen Nikolaus-Aktion eingenommen wurde, sollte Daniel zugute kommen. "Wir haben 1500 Euro eingenommen", berichtete er seinem Freund Wolf Harwath, der mit der Firma in Pforzheim, die das Galileo-Gerät herstellt, telefonierte, zwei Sprinter flott machte, Sergej Kamylin und Daniel einsammelte und nach Pforzheim fuhr. Dort bezahlte er auch noch den Muskeltrainer aus der eigenen Tasche, Daniel und Sergej Kamylin wurden eingewiesen, und zurück ging es am Freitag in die Wöschhalde.

Da die Familie Kamylin auch noch ein Fahrzeug, in das der Spezial-Rollstuhl passt, kaufen muss, gab es schon die Zustimmung vom Nikolaus, die Spende hierfür zu verwenden. "Ich möchte mich jetzt an die vielen Spender wenden und sie fragen, ob ich ihre Spenden für notwendiges Zubehör und das Auto verwenden darf, schließlich waren die Spenden ja zweckgebunden für das Gerät", erklärt Kamylin. Er bittet alle Spender, sich bis Ende Februar an die nachfolgenden Adressen zu wenden und "zu äußern, ob wir das Geld verwenden dürfen", erklärt Kamylin: Ikg.rottweil@gmx.de und sergej100@hotmail.de. Während Sergej Kamylin und Wolf Harwath immer noch strahlen, sitzt Daniel vor dem Fernseher und strahlt auch, über ein Kinderprogramm. Dieses Weihnachtsfest dürfte ein ganz besonderes sein.