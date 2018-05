Villingen-Schwenningen Sogar ein Fasnetlied erklingt in Savona

Das Serenadenkonzert auf dem zentralen Platz vor dem Savoneser Rathaus war sicherlich der emotionale und musikalische Höhepunkt der viertägigen Konzertreise zweier Orchester der Stadtharmonie: Die Jugendkapelle und die Villinger Stadtharmonisten besuchten die Partnerstadt am ligurischen Meer, um musikalische Grüße aus VS zu überbringen, aber auch um die seit vielen Jahren bestehende Freundschaft zum Savoneser Musikverein Banda Forzano aufzufrischen. Es waren Tage, die die 60 Teilnehmer der Stadtharmonie so schnell nicht vergessen werden. Am Morgen von Christi Himmelfahrt erreichte die Reisegruppe nach 600 Kilometern ihr Hotel in Celle Ligure bei Savona. Der Rest des Donnerstags war frei, um sich von den Strapazen der Nachtfahrt zu erholen. Dies nutzten die Villinger, um bei besten Wetter einige Stunden gemeinsam am schönen Sandstrand zu verbringen.