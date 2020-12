Villingen-Schwenningen So wird 2020 Silvester gefeiert

Buntes Feuerwerk fehlt

Zur Begrüßung des neuen Jahres fehlt in Corona-Zeiten auch das bunte Feuerwerk am Nachthimmel. Wo sich sonst viele Menschen an den Sonderverkaufsständen im Einzelhandel, in Drogeriemärkten oder Discountern drängten, herrscht an diesen drei letzten Dezembertagen gähnende Leere. Um große Menschansammlungen auf Plätzen zu vermeiden und die Krankenhäuser nicht durch Böller-Verletzungen zusätzlich zu belasten, ist der Verkauf und das Entzünden von Pyrotechnik im öffentlichen Raum zu diesem Jahreswechsel verboten. Diese Regelung stoße bei den Kunden des Schwenninger E-Centers Culinara wohl auf Resonanz, erklärt Sabine Steinbrunner. Sie habe jedenfalls keine Reaktionen auf das Verkaufsverbot bekommen, erklärt die Geschäftsführerin des Supermarkts. Im Vorfeld hätten sich bereits viele Einzelhändler entschlossen, keine Feuerwerkskörper anzubieten – aus verschiedensten Gründen. Auch sie selbst halte wenig von der Knallerei wegen der Schäden für die Umwelt, für Tiere sei das Böllern ebenfalls eine riesige Belastung.

Zudem sei sie nicht böse, dass sich dieses Jahr keine Feuerwerkfans auf dem Parkplatz des Culinara treffen dürfen. Den hätten viele Anwohner genutzt, um ihre Raketen in den Himmel zu jagen und auf das neue Jahr anzustoßen. "Ein Mitarbeiter von uns war jedes Jahr an die acht Stunden mit dem Putzen des Geländes beschäftigt", sagt sie. Die Hinterlassenschaften reichten von abgeschossenen Böllern über Einweggläser bis zu Flaschen. Dafür habe sie kein Verständnis, wenngleich sie verstehen könne, dass für manche das Spektakel zur Silvesternacht gehört.

Ersatzartikel wie Knall­erbsen oder Wunderkerzen habe sie nicht geordert. So kurzfristig sei da nichts zu machen. Und die Produkte, die üblicherweise derzeit auf den Verkaufstischen liegen, befinden sich palettenweise auf der Rückreise. "Die Hersteller haben angeboten, die bereits bezahlte Ware bis zum nächsten Jahr einzulagern", erläutert Sabine Steinbrunner. Gelte es doch, hohe Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und die Feuerwerkskörper getrennt aufzubewahren. Obwohl sie selbst nie Böller abgefeuert habe, werde es sicherlich eine ungewohnte, etwas stille Silvesternacht.

Kunden kaufen kleinere Portionen

Dass es heute Abend anders zugeht als in anderen Jahren, merkt der Villinger Metzgermeister Herbert Staiger an den Bestellungen. Die Renner seien nach wie vor Fondue und Raclette. Aber schon wie für die Weihnachtsfeiertage seien die Portionen kleiner, die über die Ladentheke gehen. Fleisch sei für vier und nicht mehr zehn Portionen gefragt, statt ganzer Gänse, Enten oder Puten komme eher eine Keule oder Brust auf den Tisch. Allerdings sei die Zahl der Kunden gestiegen, schildert er die Situation in der Metzgerei Staiger, vermutlich auch wegen der geschlossenen Gaststätten.

Wer dennoch nicht kochen will, kann auf Abholgerichte der doppelstädtischen Gastronomie zurückgreifen. Begehrt seien komplette Menüs für die Feiertage, erklärt beispielsweise Michael Widlowski-Küfer vom Villinger Restaurant am Pulvertürmle. Schon an Weihnachten seien vakummierte Leckereien wie Hirschgulasch oder Sauerbraten samt Beilagen zum Warmmachen gut gelaufen, "auch jetzt für Silvester und Neujahr gönnen sich viele hochwertige Menüs". Er ist mit seiner ganzen Küchenmannschaft im Einsatz, um alle Wünsche erfüllen sowie den Telefon- und Abholservice gewährleisten zu können. So sei es noch möglich, Speisen für beide Tage zu ordern. Dem ganzen Team tue es gut, dass die Stammkunden treu geblieben sind und mit Bestellungen den Betrieb sichern, auch wenn nicht die Einnahmen der 80 Sitzplätze hereinkämen.

Alle Gäste, die für die Feiertage reserviert hatten, habe er angerufen, da ihm der persönlich Kontakt wichtig sei. Und viele hätten den Tisch schon fürs nächste Jahr vormerken lassen, freut sich Widlowski-Küfer. Denn selbst wenn viele seine Küche zu Hause genießen, sei es ihm doch am liebsten, sie im passenden Rahmen zu empfangen. "Das nächste Jahr wieder im ­Restaurant", gibt er so die Devise für 2021 aus, der sich sicherlich alle Kollegen anschließen.