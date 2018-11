Villingen-Schwenningen "So viele Trottel wie noch nie"

VS-Villingen. Es ist wieder soweit: Ein Badener und ein Schwabe betreten demnächst erneut gemeinsam die Bühne, um sich gegenseitig an den Kopf zu werfen, was die Bewohner der Doppelstadt voneinander unterscheidet. Es werden von den beiden besonders kontroverse Themen, welche die Bewohner der Stadt beschäftigen, herausgenommen, um sich dann gepflegt über diese aufzuregen und lustig zu machen, berichten die beiden Protagonisten bei einem Gespräch im Villinger Ratskeller.

"Es war eine helle Freude das Stück für dieses Jahr zu schreiben. Schlimmer war die Kommunalpolitik noch nie! Dieses Jahr waren so viele Trottel wie noch nie in der Stadt unterwegs. Wir haben uns schon zu richtigen Wutbürgern entwickelt. Es gibt so viele Aufreger, dass wir seit zwei Wochen nur noch am kürzen sind" , so der Villinger Thomas Moser.

Generell wollen sie nicht nur typische Ressentiments von Badenern und Schwaben ausschlachten, sondern mit der Aufarbeitung politischer Themen auch zum Nachdenken anregen. "Die Gemeinderäte wissen schon was sie einsparen sollen, bevor sie wissen, wie viel es kostet", echauffiert sich Michael Schopfer.