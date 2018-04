Villingen-Schwenningen So viele Angebote wie noch nie

Beliebt ist auch "Jazz im Park", das vom Seniorenrat der Stadt initiierte und von Musikern der Musikakademie ausgerichtete Konzert am Nachmittag, das diesmal am 4. Juli, 15 Uhr, zu erleben sein wird. Der traditionelle Muslengottesdienst am letzten Sonntag vor den Sommerferien wird in diesem Jahr am 22. Juli zum ersten Mal nicht auf dem Muslenplatz, sondern ebenfalls im Kirchenpavillon abgehalten. Am 8. September, 19 Uhr, lädt der ACK ein zu einem Benefizkonzert der gerade neu gegründeten "Hammertown-Band" für die Flüchtlingsarbeit von ACK und dem Arbeitskreis Asyl.

Neu im Programm ist am 30. September, 19 Uhr, die Andacht für Verstorbene im Rahmen des vom Hospiz Via Luce veranstalteten Lichterfestes. Dank eines 13-köpfigen Helferteams im Ehrenamt werden alle Veranstaltungen wieder bestens vorbereitet, weiß Gabriele Speck.

Dazu gehört das Herbeischaffen nicht nur der Technik, sondern auch der 250 Sitzgelegenheiten. "Wir sind froh, dass wir ihn haben", spricht der methodistische Pastor Hans Ulrich Hofmann seinen Mitstreitern aus dem Herzen und meint dabei den Kirchenpavillon. Dank ihm könne man beweisen, dass Kirche sich nicht nur hinter Mauern verschanze, sondern den Kontakt zu jedem Menschen suche.

Der katholische Pfarrer Andreas Schulz dankte bei der Programmvorstellung vor allem Gabriele Speck, denn "Programmarbeit ist Jahresarbeit".

Weitere Informationen: Das komplette Programm für die ACK-Veranstaltungen im Kirchenpavillon ist unter www.ack-vs.de zu finden. Darin sind auch die jeweiligen Ausweichorte vermerkt, sollte das Wetter einmal nicht mitspielen.