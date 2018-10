Villingen-Schwenningen So viel Macht hat der Oberbürgermeister

Villingen-Schwenningen. Über 65 000 wahlberechtigte Bürger haben am Sonntag die Wahl: Wer soll Villingen-Schwenningen für die nächsten acht Jahre in die Zukunft führen? Der 55-jährige Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth, der 38-jährige Referent des amtierenden Oberbürgermeisters, Jörg Röber, die 36-jährige Betriebsleiterin der Technischen Dienste in Villingen-Schwenningen Marina Kloiber-Jung, der 52-jährige Fitnessstudio-Betreiber Gaetano Cristilli, der 47-jährige Gastronom Cem Yazici oder die in Baden-Württemberg bekannte 49-jährige Dauerkandidatin Fridi Miller?

Seit Beginn der Bewerbungsfrist am 7. Juli um Mitternacht kämpfen die Kandidaten um die Gunst der Wähler. Ein denkwürdiger Wahlkampf liegt dank des einen oder anderen Fauxpas hinter der Doppelstadt. Und das enorme Interesse an den Podiumsdiskussionen im Vorfeld lässt auf eine gute Wahlbeteiligung hoffen – 2010 lag sie bei 44,9 Prozent.

Warum es so entscheidend ist, dass die Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, hat der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel bei der großen Podiumsdiskussion des Schwarzwälder Boten in der Neuen Tonhalle in einem flammenden Appell deutlich gemacht. Nirgendwo, stellte er klar, seien Entscheidungen der Politik so unmittelbar für den Bürger spürbar wie auf der kommunalen Ebene. Bedeutend daher das Amt des Oberbürgermeisters: "Das ist in allererster Linie eine großartige Aufgabe für jemanden, der nicht verwalten, sondern gestalten möchte", so Teufel. Als Chef einer Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderates habe er eine "Wegweiser-Funktion". Und auch das Team der Landeszentrale für politische Bildung weiß: Der Arm des OBs einer Stadt reicht weit. Er ist Chef über viele Mitarbeiter, gibt Leitlinien in einer Stadtverwaltung vor. Er leitet Verwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse.