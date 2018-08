Villingen-Schwenningen So tickt Cem Yazici (von der Linde) privat

Mit diesem geht es dann durch die Wäldern und Felder der Doppelstadt und darüber hinaus, "ich mag zum Beispiel den Neckartalradweg sehr gerne." Bei seinen Touren wird ihm immer wieder bewusst, "dass wir hier im Paradies leben". Dabei denkt er auch an die Worte seines verstorbenen Vaters, der vorausgesagt hat, dass das im Rahmen der Landesgartenschau sanierte Bahnhofsareal in Schwenningen – direkt hier angrenzend steht auch das Haus von Familie Yazici – bald "paradiesisch" wird. "Ich bin absolut ein Naturmensch und hier deshalb gerne unterwegs."

Seine Freizeit verbringt er am liebsten in den, wie er es bezeichnet, "Ü-50-Cafés" in Villingen, in denen er sich mit Pensionären und Fabrikanten trifft, um mit ihnen über Gott und die Welt zu diskutieren. Anschließend setzt er sich daheim an seine Stücke als Stand-Up-Comedian – früher habe er in diesem Bereich auch als Ghost-Writer für so manchen Fernseh-Star gearbeitet. Doch diese Zeiten sind vorbei, denn: "Irgendwann möchte ich wieder zurück auf die Bühne."­ Ob er damit die politische Bühne meint? Jam lacht und sagt: "Sagen wir mal so – der Gemeinderat würde sicherlich genug Material für Stand-Up-Comedy liefern."

Dass er die Aufmerksamkeit genießt, wird auch in seiner Linde deutlich – denn hier steht Cem Yazici nicht nur hinter dem DJ-Pult, sondern greift regelmäßig zu Gitarre und Mikro, um dem Ruf als "singender Gastwirt" gerecht zu werden. Und in dem Zusammenhang kommt der schrille OB-Kandidat auch auf sein erstes Album in der Türkei zu sprechen. Denn abseits seiner Auftritte im Fernsehen als Comedian versucht er auch als Sänger Fuß zu fassen.

Nach seinem Auftritt bei "Voice of Turkey" unterschrieb er einen Vertrag bei einem der weltweit größten Plattenlabels und brachte im Jahr 2016 sein erstes türkisches Album heraus. Doch der Erfolg war ihm in diesem Zusammenhang nicht gegönnt. "Der Start des Albums fiel mit dem Putschversuch in der Türkei zusammen – ich hatte da viel Pech!"

Das passt eigentlich so gar nicht zu Jam, deren Erfolgsgeschichte selbst bei Pro7 über die Fernsehgeräte in Deutschland flimmerte. Und von seiner schwierigen Kindheit und dem Aufbau seiner erfolgreichen Existenz erzählt er auch beim "Heimspiel" des Schwarzwälder Boten.­­

In der Schule gelangweilt

Der Familie habe früher nie viel Geld zur Verfügung gestanden, in der Schule habe er sich deshalb gegenüber seinen Klassenkameraden – die oft mit guten Kleidern in den Unterricht kamen – nicht gut gefühlt. "Mit Lackstiften hab ich dann die Markennamen auf die Schuhe und Jacke ­gemalt", erzählt der schrille OB-Kandidat. Überhaupt habe er sich in der Schule meist eher gelangweilt, "ich fand das einfach nicht anspruchsvoll."

Seine Erfüllung fand er eher in den musischen Bereichen. So habe er sich früh für Theater und Tanzen interessiert, in der altehrwürdigen Jugend-Disco "Lollipop" räumte er regelmäßig die Meisterschaften im Discodance ab, und mit 17 ist der tanz- und sportbegabte Strahlemann sogar unter die Top 10 der deutschen Meisterschaft gekommen. Seine Gabe, Menschen zu imitieren, konnte er derweil auch während der Schulzeit nutzen: "Meine Mutter dachte am Telefon, sie redet mit meinem Lehrer – ein anderes Mal dachte mein Lehrer, er redet mit meiner Mutter – so konnte ich dann die Teilnahme meiner Eltern am Elternabend verhindern", erzählt er lachend.

Statt sich auf die Schule und eine Ausbildung zu konzentrieren, schaute er als Jugendlicher lieber, wie er Geld verdienen konnte: Mal auf dem Rummel, dann mit Haushalts- und Gartendienstleistungen. "Ich hatte mir eine Kolonne zusammengestellt, den Kumpels Lohn gezahlt und mir für die Vermittlung was abgezwackt", berichtet er von den ersten Schritten in die Selbstständigkeit mit gerade mal 14 Jahren. Und warum misst er einer Berufsbildung keine so große Bedeutung bei? "So zu sein wie ich, dafür gibt es kein Studium", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Jetskiverleih in der Türkei aufgebaut

Fünf Jahre später zog es ihn in die Türkei – dort baute er einen Jetskiverleih auf. Zur Jahrtausendwende kam er wieder in die Doppelstadt, übernahm ein erstes Lokal in der Färberstraße und etablierte sich dank verschiedener TV-Produktionen im Showbusiness, ehe er darüber hinaus die Linde im Haus seiner Eltern übernahm.

"Dieses Haus ist die Seele von uns", sagt er ehrfürchtig. Hier wohnt er mit seiner Mutter noch unter einem Dach, auf der riesigen Terrasse (siehe Bild) fühle er sich pudelwohl – und unten im Erdgeschoss verwandelte er das Bistro mit Wurstsalat und Würfelbechern zum, wie er stolz sagt, "Number-One-Laden" in der Kneipenszene der Stadt. Von hier ist der singende Gastwirt eigentlich nicht mehr wegzudenken.

Doch was ist sein Erfolgsrezept? "Alles was ich mache, mache ich mit Spaß und Liebe", erklärt Jam, denkt kurz nach, grinst und sagt: "Und ich hätte sicher viel Spaß im Amt des Oberbürgermeisters von Villingen-Schwenningen."