Villingen-Schwenningen So mancher erfolglose Kandidat hat Blut geleckt

Als große Bereicherung sieht OB-Kandidatin Marina Kloiber-Jung ihre Bewerbung und den zurückliegenden Wahlkampf an, wenngleich sie besonders im zweiten Wahlgang viele Federn lassen musste und nur 6,3 Prozent der Wählerstimmen holte. Sie habe viele Erfahrungen gesammelt, die ihr keiner wegnehmen könne. "Mal sehen, wofür das Ganze gut war", sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Andeutung für eine mögliche erneute Kandidatur? "Grundsätzlich sage ich nicht nein", meint sie sofort. Aber in der kommenden Zeit komme dies erst einmal nicht infrage - zumal ein Wahlkampf finanziell gesehen mit einem Vermögen verbunden sei. Und wo kann sich Kloiber-Jung eine zweite OB-Bewerbung vorstellen? Das könne sogar auch wieder VS sein, so die TDVS-Betriebsleiterin, die sich nun wieder auf ihre gewohnte Tätigkeit konzentrieren will und sich auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Roth freut. "Ich bin gespannt, in welche Richtung er die Stadt lenkt und welche Projekte er anstößt."