Villingen-Schwenningen So macht Demokratie in VS Schule

Aha-Effekte wie diese gab es an diesem Donnerstagmorgen zuhauf im Gymnasium am Romäusring. Und die Schüler hatten ihre Hausaufgaben offenbar gemacht: Nach kurzem Zögern hagelte es auf die Frage nach den Kandidierenden flugs die Namen der Bewerber: "Marina Kloiber-Jung – das ist die Leiterin der Technischen Dienste", "Cem Yazici – den Wirt von der Linde", "Jürgen Roth, der ist in Tuningen Bürgermeister", "Gaetano Cristilli – er hat ein Fitnessstudio", "Jörg Röber – das ist die rechte Hand vom OB" und "Fridi Miller – die tritt bei vielen Wahlen an". Ein Kandidat weniger war dann Thema, nachdem die Tablet-Computer verteilt waren und sich jede Gruppe mit einem der fünf am Kandidat-O-Mat teilnehmenden Bewerber beschäftigte – Jam von der Linde hat seine Teilnahme am Kandidat-O-Mat, der den Wählern per Mausklick den Vergleich der Kandidaten erlaubt, verpasst. Spannend: Jede Gruppe erhielt nun eine ausführliche Ausarbeitung der Thesen und Wahlaussagen eines Kandidaten und musste nun versuchen, die Thesen des Kandidat-O-Mats so zu beantworten, dass sie möglichst gut mit seinen Aussagen zusammenpassen. Die Überraschung war groß: Wie kann ein Kandidat behaupten, er wolle das Wir-Gefühl stärken, aber bei einer Integrationsfrage dagegen stimmen? Diese Frage stellte sich ein Schüler angesichts der Antworten eines OB-Kandidaten.

Die Quintessenz: Drum prüfe, wer was verspricht

Die Konsequenz war klar: Auch bei den Wahlversprechen der Bewerber um das höchste Amt in Villingen-Schwenningen gilt es, ganz genau hinzusehen, taktische Aussagen von wahren Standpunkten zu unterscheiden und Augenwischerei zu entlarven. So gelang an diesem Donnerstag Politikunterricht – und die Landeszentrale für politische Bildung hat ihr Klassenziel auch erreicht: Die Jugendlichen waren am Ende neugierig auf die Wahl, befassten sich mit Feuereifer mit Kandidaten und ihren Aussagen, klicken in ihrer Freizeit sicherlich einmal durch den Kandidat-O-Mat um ihre eigene Wahlentscheidung zu hinterfragen oder zu manifestieren und schreiten am 7. Oktober gewiss als Erstwähler auch selbst zur Wahlurne.

Beim Workshop der Landeszentrale für politische Bildung, kurz lpb, hätten die OB-Kandidaten auf die Schulbank gehört! Erstwähler werden im Wahlkampf bislang von allen sträflich vernachlässigt – selbst von jenen, die über soziale Medien oder Vereine vorgeben, besonders nah dran zu sein an den ab 16-Jährigen. Keine Events für Jugendliche, keine gezielten Werbemittel und abgesehen von der obligatorischen Forderung nach der Schulsanierung in den meisten Fällen noch nicht einmal innovative Vorschläge für junge Leute. Dabei sind von den über 65 000 Wahlberechtigten immerhin 1510 unter 18 Jahre alt. Sie zu erreichen, ist eine Kunst, die in VS nicht gelingt. Auch den Organisatoren der Jugendgemeinderatswahl nicht, wie sich aktuell wieder zeigt. Vielleicht lohnt ja für die Doppelstädter der Schulterschluss mit der lpb – sie zeigt, wie Politikinteresse gelingt.

Kaum einer, der ihn im Vorfeld der Bundes- oder Landtagswahl nicht schon geklickt hat, um zu prüfen, welche Partei denn für ihn die richtige wäre: den Wahl-O-Mat. Auch für die OB-Wahl in VS gibt es dieses Mal ein solches Programm: den Kandidat-O-Mat, den die Landeszentrle für politische Bildung gemeinsam mit der Universität Freiburg und dem Schwarzwälder Boten nach VS gebracht hat. Die Idee: Per Mausklicks zum OB-Kandidaten seiner Wahl. Unter www.kandidatomat.de gelangen die Wähler im Internet auf die Website. Per Mausklick kann man das Programm für Villingen-Schwenningen öffnen und die 27 Thesen mit "Ich stimme zu", "Ich stimme nicht zu" oder "neutral" beantworten. Eine oder mehrere Thesen, die Themen betreffen, die dem Nutzer besonders wichtig sind, kann man markieren – sie zählen später in der Auswertung doppelt. Hat man alle Fragen durchgespielt, kann man am Ende einzelne oder alle Kandidaten auswählen, mit welchen man die eigenen Antworten abgleichen möchte. Der Kandidat-O-Mat zeigt prozentual den Grad der Übereinstimmung an. Klickt man weiter auf "Antworten vergleichen" kann man auch die Stellungnahmen der Kandidaten erfahren.