Villingen-Schwenningen So gehen Seelsorger mit sexuellem Missbrauch um

Längeres Schweigen

Etwa 100 Kilometer entfernt von dem Wirkungskreis des Netzwerkes Betroffener sitzen wir in einem kleinen Büro in Villingen. Dekan Wolfgang Rüter-Ebel vom evangelischen Kirchenbezirk Villingen war es, der nach der Lektüre des Artikels im Schwarzwälder Boten sofort zum Telefonhörer griff und Näheres wissen wollte: Ob er reagieren müsse und die Fälle noch aktuell seien. Nicht nur das, der Dekan setzte sich auch umgehend mit dem Weißen Ring in Verbindung. Nun sitzen er und sein katholisches Pendant Dekan Josef Fischer von der Seelsorgeeinheit Villingen beim Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, es wurde ein offenes Gespräch, bei dem Fischer wie Rüter-Ebel eines glaubwürdig darstellen: Sie sind erschüttert, sie sehen die Versäumnisse und Fehler und sprechen offen darüber, wie Kirchenverantwortliche und wie sie mit dem sensiblen Thema umgehen. Oft herrscht an diesem Nachmittag längeres Schweigen, als ob Fischer und Rüter-Ebel an jene denken, die so sehr gelitten haben und leiden: unter der sexuellen Demütigung, unter ihrer Ohnmacht und dem Gefühl,von anderen nicht ernst genommen wordem zu sein.

Generell erlebten beide im Nachhall der medial aufbereiteten Missbrauchsfälle eine Phase "der Sensibilisierung in dieser Frage". Schulungen zur Prävention habe es in allen Abteilungen und Bereichen der Kirchen gegeben. Deren Verantwortlichen hätten reagiert. "Es darf nichts mehr unter den Teppich gekehrt werden", bemerkt Fischer. Ja, die Kirche habe Fehler gemacht. Josef Fischer bemerkt: "Es ist eben so, dass es in meiner Kirche alles gibt, was es auch außerhalb gibt!" Für beide eine Hypothek.

Eltern beruhigen

Rüter-Ebel wie Fischer sprechen in Bezug auf die Missbrauchsfälle von einer "Katastrophe", die "unseren Berufsstand pervertiert". Zwei Dekane, die ihre Erschütterung offen ansprechen und die wie viele andere in Sippenhaft genommen werden. "Ich bin in meiner Zeit als Pfarrer in Villingen mit keinen priesterlichen Missbrauchsfällen konfrontiert worden, die in meiner dienstlichen Zuständigkeit liegen", stellt Dekan Josef Fischer fest und spricht auch hier für seinen Dekan-Kollegen Rüter-Ebel. Im Kirchen-Alltag bedeutet dies für viele Ehrenamtlichen aus der Kirche, dass offen über das Thema gesprochen werde, so zum Beispiel vor Jugendfreizeiten, um teils verunsicherten Eltern die Angst vor möglichen Übergriffen zu nehmen. "Wir haben Schuld auf uns geladen und zahlen nun den Preis, dem müssen wir uns stellen", so die beiden Dekane.

Weiter auf Spurensuche

"Und das ist auch gut so", würde Jürgen S., Mitglied eines Netzwerks von Betroffenen, dazu sagen. S. hat seine Balance wiedergefunden, trotz traumatisierender Erlebnisse. Dass Opfer sexueller Gewalt große Probleme damit haben, sich zu öffnen, das weiß er nur zu gut. Die Erinnerungen an Übergriffe, an Gewalt haben sich in einigen Köpfen so eingebrannt, dass ein normaler Alltag schier unmöglich ist. Jochen Link vom Weißen Ring hat viele Reaktionen nach der Veröffentlichung des Berichtes über das Schicksal von Missbrauchsopfern erhalten, die noch immer im Kreisgebiet auf Spurensuche nach vermeintlichen Tätern sind. Selbst wenn die Taten Jahre zurückliegen, verjährt sind sie deshalb noch lange nicht. Für viele Betroffene liegen die meisten Taten schon Jahrzehnte zurück, bei einigen kommen die Erlebnisse wieder hoch, wenn sie selbst Eltern werden.

Lebenslanges Leiden

Wie sieht es mit der Gerechtigkeit nach Jahrzehnten aus? Die Verjährung bei schwerem sexuellen Missbrauch beginnt seit ein paar Jahren ab dem 30. Lebensjahr und dauert mindestens 20 Jahre: Wer mit vier Jahren vergewaltigt wurde, hat somit eine Chance, noch im Alter von 50 Jahren Anzeige zu erstatten, klärt Anwalt Link auf. "Gut, dass es euch gibt", erhielten Link und erfahrene Mitarbeiter wie Volker Bausch Anerkennung. Andererseits hagelte es auch Kritik am viel zu lange andauernden "Schweigen der Kirche", berichten die beiden.

Doch immerhin, spielen Link und Bausch auf eine Neuregelung ab 1. Januar 2021 an, erhalten nun Opfer teils Anerkennungszahlungen, unabhängig von einer Verjährung, die sich zwischen 1000 und 50.000 Euro bewegen. Dazu kommt die Erstattung von Therapiekosten. "Geld ist ja da", meint Bausch und dürfte mit seiner Meinung nicht alleine dastehen. Ein kleiner Schritt zwar, aber angesichts der individuell gezahlten Summen "viel zu wenig", kritisiert Jochen Link, "denn die Opfer leiden ein Leben lang".