VS-Weigheim/-Mühlhausen. Die katholischen Kirchen St. Otmar in Weigheim und St. Georg in Mühlhausen der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar feiern die weihnachtliche Botschaft "Gott wird Mensch" in Gottesdiensten, Krippenfeiern und Messen mit den Pfarrern Michael Schuhmacher und Andreas Schulz. Heiligabend: In Weigheim gibt es um 16 Uhr eine ökumenische Krippenfeier. Erster Weihnachtsfeiertag: In Weigheim findet die Feier des Hochfestes mit musikalischer Begleitung durch den Musikverein und mit Kindersegnung um 10 Uhr statt. Am Abend wird um 18 Uhr zu einer feierlichen Vesper nach Mühlhausen eingeladen. Zweiter Weihnachtsfeiertag: Um 11 Uhr findet in Mühlhausen eine Eucharistiefeier, verbunden mit der Kindersegnung, statt. 30. Dezember: Das Fest der heiligen Familie wird um 9.30 Uhr in Mühlhausen, um 11 Uhr in Weigheim begangen. 31. Dezember: Einen ökumenischen Gottesdienst zum Jahresschluss gibt es um 22.45 Uhr in Mühlhausen. Am 6. Januar , dem Erscheinungsfest, ist die Aussendung der Sternsinger in Weigheim um 9 Uhr, verbunden mit einem feierlichen Gottesdienst. In Mühlhausen werden die Sternsinger um 9 Uhr ausgesendet.