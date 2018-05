Villingen-Schwenningen So ein Theater um die Technik

Vor gut zehn Jahren erreichte ihn die Anfrage des damaligen TaT-Vorsitzenden Andreas Erdel: "Das Theater suchte einen neuen Techniker." Schreiber nahm den Betrieb erst unter die Lupe und sagte dann zu. Seither ist er der wichtige Mann für den Bühnenbau, der zudem das Publikum in Empfang nimmt, die Schauspieler ins rechte Licht rückt sowie Töne und Musik an den passenden Stellen im Stück einspielt.

In seiner Technikecke muss er auch bei der 17. Vorstellung immer ganz Ohr sein und das Bühnengeschehen verfolgen, damit er seinen "Einsatz" nicht verpasst. Langweilig werde ihm das nie, versichert Hermann Schreiber. "Jede Aufführung ist anders", weiß er aus Erfahrung. Die Schauspieler improvisieren hin und wieder und jedes Publikum reagiert auf seine Weise. Besondere Herausforderungen sind immer die Sommertheater.

Gut erinnert sich Hermann Schreiber an die Herausforderung bei "Der nackte Wahnsinn" 2014, als im Hinterhof von Wein-Riegger eine Drehbühne zum Einsatz kommen sollte. Deren Bau habe viel Arbeit, Schweiß und Nerven gekostet, zumal sie kurz vor der Premiere baulich in die Knie ging und das Bühnenbauteam technisch noch einmal alles geben musste.

Etwas einfacher wird es in diesem Jahr werden, wenn die Bühne für das Kriminalstück "Der Unheimliche" zur schwülstig ausgestatteten Bibliothek in der Villa eines verstorbenen Millionärs werden soll. Für die Bühnenbilder im Theater am Turm, wenn es heißt, einen Salon einzurichten, ein biederes Wohnzimmer, das Wartezimmer einer Arztpraxis oder einen Kellerraum, tut Hermann Schreiber nach Wunsch der Regie alles, bis auf eines: "Ich nehme keinen Pinsel in die Hand". Die Malerarbeiten erledigt sein Stiefsohn Kai. Auch seine Frau Gudrun hat er inzwischen ins TaT gelotst – bereits im dritten Jahr führt die Buchhalterin die Theaterkasse. Schon etliche Mal sei er gefragt worden, ob er denn nicht auch einmal auf der Bühne stehen wolle, sagt Hermann Schreiber und grinst. "Da kommt immer ein rigides ›Nein‹, das sollen andere erledigen".

Trotz intensiver Suche sind keine neuen Räumlichkeiten in Sicht

Mitgespielt hat er aber doch schon einmal. Bei den Silvestervorstellungen von "Diner for one – wie alles begann" spielte er sich selbst – ein Theatertechniker, der etwas verspätet zum Dienst erscheint und vom Regisseur (Tobias Hess) dafür in den Senkel gestellt wird. "Für so einen Spaß bin ich schon zu haben", sagt Schreiber. Momentan aber macht er sich Sorgen um das Theater.

Die bisherigen Räumlichkeiten in der Goldgrubengasse, in dem Sprech-, Stell- und Einzelproben stattfinden und sich der Theaterfundus befindet, müssen bis Jahresende geräumt werden. Neue, die sich in Theaternähe befinden, groß genug (ab 50 Quadratmeter) und bezahlbar sind, wurden trotz intensiver Suche noch nicht gefunden.