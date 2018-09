Villingen-Schwenningen "So ein Fest ist eine Wucht"

VS-Schwenningen. Der Haken dabei: Es kamen lange nicht so viele Besucher, wie erhofft. Doch alle, die dabei waren, genossen es.

"So ein Fest ist doch eine Wucht", schwärmte Birgit Messner, Geschäftsinhaberin von Casa Moda. "Ein großes Lob" zollte sie der ­Wirtschaftsförderung und dem Stadtmarketing der Wirtschafts- und Tourismus-GmbH in der Person von ­Susanne Orlowski, die das Baustellenfest zusammen mit den Händlern auf die Beine gestellt hatte. "Da sieht man, was man zustande bringt, wenn man sich zusammentut".

Das "Sparland" hatte sich in weiß-blaue Oktoberfest-Schale geworfen. Sehr zufrieden mit der Idee und der Organisation, nicht aber mit dem Besucheraufkommen zeigte sich Olivier Thomas vom gleichnamigen Schreibwaren- und Bastelladen. Thomas nutzte den Tag, um mit seiner Mitarbeiterin Helga Huonker den neusten Basteltrend vorzuführen: das Bemalen von Gegenständen mit Flüssigbeton, der nach dem Trocknen einen Rosteffekt aufweist.