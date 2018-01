Villingen-Schwenningen Skilanglauf im Loipenparadies bei viel Schnee

Doch auch ein Wermutstropfen mischte sich in die Euphorie der drei Langlauftage. Denn die Tour stand ganz im Zeichen des Abschieds des langjährigen Tourenleiters dieser Langlaufausfahrten. Nicht weniger als 37 Jahre lang organisierte und führte Horst Graf, früherer nordischer Abteilungsleiter im Schwimm- und Skiclub (SSC) Schwenningen, die stets mehrtägigen Skiausfahrten für die Langläufer.

Führten die früheren Touren zumeist über die Höhen des Jura, des Bayerischen Waldes, des Thüringer Waldes oder des Böhmerwaldes, aber auch ins Erzgebirge, in den Chiemgau, ins Engadin oder ins Goms oder gar – als Höhepunkt – 2001 nach Norwegen, so hatte sich in den vergangenen sieben Jahren im Leutasch ein Stammquartier für die SSC-Läufer gebildet.

Das in Tirol etwa 20 Kilometer nordwestlich von Innsbruck gelegene Leutasch setzt sich aus 24 Ortsteilen zusammen und ist gleichzeitig ein Hochtal von etwa 17 Kilometern Länge auf 1100 bis 1200 Meter Meereshöhe. Zusammen mit Seefeld gilt es mit seinem 275 Kilometer langen Loipennetz als größtes zusammenhängendes Langlaufzentrum der Alpen.