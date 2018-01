Villingen-Schwenningen Skaterplatz gewünscht

Die Anlage am Villinger Hallenbad werde zwar super angenommen, sei aber für die Schwenninger schlecht erreichbar. Und die Schwenninger Einrichtung am Messegelände sei nicht der Rede wert – "sie funktioniert nicht, ist nicht benutzbar", so der Jugendgemeinderat. Deshalb fordert er nun eine neue, für Skater aus V und S gleichermaßen erreichbare Skateranlage im Zentralbereich. Auf dem Klosterhofareal soll bekanntlich eine Kletterhalle entstehen, zudem wurde für den Ort der Wunsch nach einer Kombianlage aus Bolz- und Basketballplatz laut (wir berichteten bereits) – nachdem Welvert-Anwohner sich vom Basketballspiel gestört fühlten und der Platz für die Hobbykicker am Deutenberg ohnehin einen neuen Belag nötig hätte.